Взрыв прогремел на западе Стокгольма, сообщает ТАСС. Пострадали несколько человек. Также ущерб нанесен фасаду здания и стоящим рядом автомобилям.

ЧП произошло в ночь на 27 марта в одном из пригородов. Причину произошедшего полиция пока не называет. Проводится проверка.

По предварительным данным, несколько человек находятся в состоянии шока. У одного пострадавшего раны из-за стекла.