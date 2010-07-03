На машину Гуаидо напали в Венесуэле

В Каракасе неизвестные напали на автомобиль спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо. Об этом сообщает портал News.ru.
По информации телеканала VPI TV, нападение произошло, когда машина политика отъехала от здания Национальной ассамблеи и остановилась на светофоре. Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах запечатлен момент, когда мужчина бросился к автомобилю Гуаидо. Он попытался открыть двери и ударил по ним ногой. Когда загорелся зеленый свет и машина тронулась, неизвестные закидали автомобиль различными предметами.
#AHORA Momento en el que el presidente encargado de la República, @jguaido sale de la Asamblea Nacional, el vehículo en el que se traslada fue atacado con golpes y objetos contundentes por grupos paramilitares armados #26Marpic.twitter.com/zYVSQvVE4U
Ранее секретаря Гуаидо обвинили в терроризме. При обыске в доме Роберто Марреро было обнаружено "боевое оружие" и большое количество иностранной валюты. Глава МВД Венесуэлы Нестор Реверол заявил, что сотрудники полиции ликвидировали террористическую ячейку, которая планировала многочисленные покушения на политиков, военных и судей.
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