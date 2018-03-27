Новости

Новости

27 марта 2018, 20:30

В мире

Трамп и Макрон обсудили по телефону высылку российских дипломатов

Фото: ТАСС/ABACA/Douliery Olivier

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону высылку российских дипломатов из ряда стран. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Оба лидера выразили поддержку жесткому ответу Запада на осуществленную Россией химическую атаку в Солсбери в Великобритании, в том числе высылку большого числа российских разведчиков на обоих берегах Атлантики", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

26 и 27 марта о высылке российских дипломатов объявили несколько европейских стран, США, Канада и Австралия. Таким образом они выразили поддержку Великобритании, обвинившей Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Москве категорически отрицают причастность к инциденту в Солсбери.

за рубежом политика

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

