Трамп и Макрон обсудили по телефону высылку российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону высылку российских дипломатов из ряда стран. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Оба лидера выразили поддержку жесткому ответу Запада на осуществленную Россией химическую атаку в Солсбери в Великобритании, в том числе высылку большого числа российских разведчиков на обоих берегах Атлантики", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

26 и 27 марта о высылке российских дипломатов объявили несколько европейских стран, США, Канада и Австралия. Таким образом они выразили поддержку Великобритании, обвинившей Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Москве категорически отрицают причастность к инциденту в Солсбери.