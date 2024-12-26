Spiegel: в Германии садовник получил штраф за установленную перед детским садом елку

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Германии садовника оштрафовали за установленную перед детским садом рождественскую елку. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на журнал Spiegel.

По данным издания, суд посчитал поступок мужчины незаконным проникновением на территорию учреждения и нарушением прав его сотрудников. Как отмечал директор детсада, празднование Рождества создает напряжение среди сотрудников. Некоторых из них праздничная елка довела до слез и нервного срыва.

При этом, как утверждал сам садовник, он хотел порадовать детей после отказа руководства сада устанавливать елку из-за соблюдения "религиозного равенства".

Между тем главная елка России, которая стоит на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте в Европе. Возраст елки, высота которой составляет 30 метров, равен 90 лет. Диаметр ствола достигает 60 сантиметров, а размах нижних ветвей равен 8 метрам.

Выше нее оказалась только елка, установленная в Вене – 34 метра. Третьим по высоте оказалось дерево, которое решили украсить в Риме. Его высота равна 29 метрам.

