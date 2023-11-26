Почти 92 тыс случаев оспы обезьян выявили в мире с января 2022 года

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Более 660 случаев оспы обезьян выявили в мире в октябре текущего года. Общее число заразившихся с начала года при этом превысило 91,7 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По данным ВОЗ, в 2022 году из 91,7 тысячи заразившихся оспой обезьян умерли 167 человек. Сведения о заболевших поступили из 116 стран мира. Также сообщается, что с 1 по 31 октября в мире зарегистрировали 668 новых случаев заражения, что на 23% меньше, чем в сентябре.

Больше всего заболевших в течение октября выявлено в Западно-Тихоокеанском (30% всех случаев заражения) и Европейском (25%) регионах. Подавляющее большинство заразившихся (96,3%) – это мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года.

По данным ВОЗ, оспа обезьян передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян обычно составляет от 1% до 10%.

Ранее во Вьетнаме выявили первый случай передачи оспы обезьян от человека к человеку. 22-летняя местная жительница заразилась вирусом оспы обезьян от своего сожителя, ставшего третьим пациентом с подобным диагнозом во Вьетнаме.