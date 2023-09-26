Дом Шрека можно снять в Шотландии

Фото: телеграм-канал "кабачковая икра по акции"

Приложение для аренды недвижимости Airbnb вместе с киностудией Dreamworks выставили для аренды домик в стиле жилища огра Шрека из одноименного мультфильма. Об этом сообщили на сайте онлайн-площадки.

Представители сервиса оформили как дом, так и прилегающую к нему территорию – рядом находятся болото и табличка "Осторожно!", которые можно было увидеть в мультфильме. Физически он расположен в Шотландии.

Снять дом можно с 27 по 29 октября 2023 года бесплатно. Однако сделать это можно будет лишь по предварительной записи. Заявки начнут принимать с 13 октября. Дом рассчитан на трех человек.

Представители Airbnb добавили, что до места нужно будет добираться самостоятельно.

Ранее продюсер Кристофер Меледандри, который работает совместно с DreamWorks Animation, заявил о начале работы над пятой частью культового мультфильма "Шрек".

В США начали подготовку к работе над новым "Шреком"