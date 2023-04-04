В США начали подготовку к работе над новым "Шреком"

Фото: мультфильм "Шрек", режиссер –

Эндрю Адамсон, Вики Дженсон; производство – DreamWorks Animation, DreamWorks SKG, Pacific Data Images (PDI)

Продюсер Кристофер Меледандри, который работает совместно с DreamWorks Animation, заявил о начале работы над пятой частью культового мультфильма "Шрек". Об этом сообщает издание Variety.

Сейчас создатели ведут переговоры с исполнителями ролей Фионы, Осла и Шрека – Кэмерон Диас, Эдди Мерфи и Майком Майерсом. Меледандри утверждает, что артисты обсуждают продолжение с энтузиазмом. Вероятно, считает, он они вернутся к ролям.

До этого Мерфи уже высказывался о готовности принять участие в новых проектах "Шрека". Актер заявлял, что любит героя, которого он озвучивал. Мерфи также отмечал, что кинокомпании следует снять отдельный проект про Осла, так как он очень смешной.

В DreamWorks заговорили о пятой части мультфильма после успеха первых двух. Однако третья часть – "Шрек навсегда" – провалился в прокате. В связи с этим идею отложили на неопределенный срок. Недавно вышедший "Кот в сапогах 2: Последнее желание" получил признание у публики, поэтому компания вновь начала работу над проектом.

В декабре прошлого года испанский актер Антонио Бандерас также заявил о вероятном выходе продолжения "Шрека". Он является голосом персонажа Кота в сапогах. Сам актер подчеркнул, что желает увидеть нового "Шрека".

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