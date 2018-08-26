Британские истребители поднимались в воздух из-за российского самолета

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Британия подняла в воздух с румынской авиабазы НАТО истребители Typhoon из-за пролетавшего над Черным морем российского противолодочного самолета-амфибии Бе-12, сообщает ТАСС.

Это уже второй случай за неделю, когда истребителям королевских ВВС приходится сопровождать российские самолеты.

В первый раз Typhoon вели наблюдения за действиями российских многоцелевых истребителей Су-30.

Четыре британских истребителя прибыли на румынскую авиабазу "Михаил Когэлничану" в апреле текущего года. Они патрулируют воздушное пространство на восточном фланге НАТО.