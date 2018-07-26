Компания Shinil извинилась за сообщения о золоте на российском крейсере

26 июля, 17:48
Фото: youtube.com
Южнокорейская компания Shinil не предоставила доказательств наличия золота на крейсере "Дмитрий Донской", обнаруженном на дне Японского моря. Корабль затонул в 1905 году.
"В настоящее время мы не можем подтвердить наличие или количество золотых монет или слитков. Но на основании отчетов водолазов о том, что они нашли несколько связанных ящиков, а также с учетом того, что многие компании долгие годы вкладывали деньги в поиски этого судна, мы уверены, что на корабле есть нечто, представляющее огромную финансовую ценность", – цитирует сообщение компании Korea Herald.
Представитель компании также извинился за информацию о том, что на борту якобы находятся сокровища на сумму около 150 триллионов южнокорейских вон. Он признал, что данные были спекулятивными и непроверенными, сведения озвучили еще до начала работ по поиску золота.
Он уточнил, что есть слухи о наличии на борту 200 тонн золота, рыночная стоимость которого составляет 10 триллионов южнокорейских вон. "Я не знаю, каким образом была получена эта цифра в 150 триллионов южнокорейских вон", – признал спикер из компании.
Ранее сообщалось, что крейсер императорского флота "Дмитрий Донской" нашли на глубине 434 метра у южнокорейского острова Уллындо. На его борту камеры отчетливо зафиксировали надпись с названием. Компания заявила, что собирается организовать подъем крейсера со дна моря.
"Дмитрий Донской" известен тем, что в время Русско-японской войны вел бой до последней возможности, несмотря на многочисленные повреждения. Затем крейсер попытался отступить во Владивосток, но был настигнут. Экипаж решил затопить корабль.
Проигранное Цусимское морское сражение, в котором участвовал крейсер, стало одним из судьбоносных в Русско-японской войне, оказало значительное влияние на ее исход.
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