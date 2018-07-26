В Великобритании скончалась последняя женщина-пилот Второй мировой войны

26 июля, 15:40
Фото: ТАСС/Ian West
В Великобритании умерла последняя женщина-пилот, принимавшая участие в боях Второй мировой войны. Мэри Эллис скончалась в возрасте 101 года на острове Уайт, передает вещательная корпорация BBC.
По информации BBC, в военные годы Эллис перегоняла на фронт боевые самолеты, в том числе около 400 истребителей Spitfire. Кроме того, в 1950-х и 1960-х годах летчица была управляющей аэропорта Сандан, расположенного на острове Уайт.
Уточняется, что Эллис поступила на службу в авиацию в 1941 году, услышав по радио объявление о военном призыве. Позже она рассказывала, что в те годы быть летчицей "считалось почти грехом". Службу в авиации она называла "головокружительной и подчас очень опасной", ведь ей не раз приходилось перегонять новые самолеты без подготовки, располагая лишь самыми общими инструкциями.
Как отметили в BBC, Эллис освоила 76 различных типов воздушных судов. Летчица также неоднократно оказывалась в опасных ситуациях. Однажды ее самолет обстреляли, и в другой раз она была вынуждена совершить жесткую посадку из-за перегрева двигателя.
По данным вещательной корпорации, британка также была большой поклонницей автомобильного спорта. Известно, что Эллис приняла участие в нескольких соревнованиях по ралли и не боялась садиться за руль даже в 100 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: