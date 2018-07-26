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В мире

26 июля, 15:40

В Великобритании скончалась последняя женщина-пилот Второй мировой войны

за рубежом общество утраты

Фото: ТАСС/Ian West

В Великобритании умерла последняя женщина-пилот, принимавшая участие в боях Второй мировой войны. Мэри Эллис скончалась в возрасте 101 года на острове Уайт, передает вещательная корпорация BBC.

По информации BBC, в военные годы Эллис перегоняла на фронт боевые самолеты, в том числе около 400 истребителей Spitfire. Кроме того, в 1950-х и 1960-х годах летчица была управляющей аэропорта Сандан, расположенного на острове Уайт.

Уточняется, что Эллис поступила на службу в авиацию в 1941 году, услышав по радио объявление о военном призыве. Позже она рассказывала, что в те годы быть летчицей "считалось почти грехом". Службу в авиации она называла "головокружительной и подчас очень опасной", ведь ей не раз приходилось перегонять новые самолеты без подготовки, располагая лишь самыми общими инструкциями.

Как отметили в BBC, Эллис освоила 76 различных типов воздушных судов. Летчица также неоднократно оказывалась в опасных ситуациях. Однажды ее самолет обстреляли, и в другой раз она была вынуждена совершить жесткую посадку из-за перегрева двигателя.

По данным вещательной корпорации, британка также была большой поклонницей автомобильного спорта. Известно, что Эллис приняла участие в нескольких соревнованиях по ралли и не боялась садиться за руль даже в 100 лет.

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