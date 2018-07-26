Самая пожилая жительница планеты скончалась в Японии

Самый пожилой человек на планете – Тие Мияко из Японии – умерла в городе Иокогама в возрасте 117 лет. Об ее кончине сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны, передает ТАСС.

По данным японского ведомства, Тие Мияко родилась 2 мая 1901 года. После ее смерти титул старейшего жителя Земли унаследовала другая японка – Канэ Танаке, которая родилась 2 января 1903 года.

В начале июля сообщалось, что самая пожилая жительница Европы скончалась в Италии. По данным итальянских СМИ, Джузеппина Проетто-Фраую, родившаяся на Сардинии в далеком 1902 году, умерла 6 июля в возрасте 116 лет и 37 дней.