Скончалась самая пожилая жительница Европы

Фото: AP/Rolf Haid
В итальянской Флоренции на 117-м году жизни скончалась старейшая женщина Европы, сообщает Ansa.
Джузеппина Проетто-Фрау умерла 6 июля. Ей было 116 лет и 37 дней, уточняет итальянское информационное агентство.
Долгожительница родилась в 1902 году на итальянском острове Сардиния в городе Ла-Маддалена. В 44 года она с семьей переехала во Флоренцию, где и прожила большую часть жизни.
Джузеппина Проетто-Фрау стала второй самой пожилой дамой на планете после 117-летней японки Тие Мияко.
Дожив до почетных 113 лет, в конце мая ушла из жизни известная англичанка Бесси Камм. За годы ее жизни на троне сменились пять британских монархов. Камм родилась в 1904 году.
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