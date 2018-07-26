ЕС согласился уступить США в вопросах торговли

26 июля, 02:59
Фото: ТАСС/DPA/Alex Edelman
В ходе переговоров на встрече с Дональдом Трампом делегация от Европейского союза согласилась уступить в вопросе пошлин. Это было сделано с целью избежать полномасштабной торговой войны между ЕС и США, пишет The Wall Street Journal.
По информации газеты, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали с американской стороной работу над снижением промышленных пошлин с обеих сторон.
"Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов", – цитирует Wall Street Journal РИА Новости.
Сообщается, что совместного заявления по вопросу пошлин на поставки автомобилей пока не прозвучало.
Ранее Трамп в Twitter предложил ЕС одновременно с США отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Американский президент уверен, что такие меры приведут к "свободному рынку и справедливой торговле".
В июне США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ ЕС ввел 25-процентные тарифы на несколько американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.
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