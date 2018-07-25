Трамп предложил ЕС одновременно с США отказаться от пошлин

25 июля, 05:57
Фото: ТАСС/Zuma/Olivier Douliery
Одновременно отказаться от таможенных пошлин, барьеров и субсидий предложил Евросоюзу Дональд Трамп в преддверии визита в США главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
Деловое предложение американский лидер высказал на своей официальной странице в Twitter .
"У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, но они не согласятся", – написал глава Белого дома.
По мнению Трампа, этот шаг приблизит всех к "свободному рынку и честной торговле".
В 2018 году Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия из других стран. Евросоюз, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах.
Позднее, в июне Дональд Трамп допустил введение пошлин в 20% на автомобили из ЕС.
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