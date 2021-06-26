Названа первая страна Европы, отменившая все ограничения по COVID-19

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Власти Исландии объявили о снятии всех внутренних ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Таким образом, Исландия стала первым европейским государством, отменившим подобные меры. Как уточняется в публикации, они были введены на острове в марте 2020 года. На текущий момент уже 87% взрослого населения привились как минимум одной дозой вакцины от коронавируса, а полностью вакцинировались примерно 60%.

Начиная с воскресенья, 27 июня, исландцам не придется носить маски, соблюдать социальную дистанцию и ограничения на массовые мероприятия.

"Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились", – заявила глава Минздрава Исландии Свандис Сваварсдоттир.

Также с 1 июля иностранным туристам, предоставившим сертификат о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19, не потребуется сдавать ПЦР-тест при въезде в страну.

Ранее сообщалось, что в Израиле планируют усилить контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире "индийского" штамма коронавируса. Гражданам страны также запретят посещать ряд опасных государств.