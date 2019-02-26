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09:53

Маск ответил на новые претензии Комиссии по ценным бумагам США

за рубежом

09:53

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Фото: ТАСС/AP Photo/Kiichiro Sato

Илон Маск отверг претензии федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США о нарушениях досудебного соглашения.

Спор с биржевым регулятором продолжается с сентября 2018 года. Поводом для иска в суд Нью-Йорка стало сообщение Маска от 7 августа, в котором он заявил, что думает превратить Tesla в частную компанию и готов выкупить находящиеся в свободном обращении акции за 420 долларов (позднее от этой идеи он отказался). Регулятор расценил, что публичное заявление ввело инвесторов в заблуждение.

Новые претензии регулирующего органа касаются записи, которую предприниматель сделал 19 февраля. Он написал, что "в 2011 году Tesla выпустила ноль автомобилей, но в 2019 году произведет около 500 тысяч". В Комиссии по ценным бумагам выяснили, что это заявление Маск не согласовал с другими представителями руководства компании.

Сам предприниматель эту информацию опроверг. "Комиссия по ценным бумагам и биржам забыла прочитать стенограмму Tesla по поводу квартального отчета, в которой ясно говорится – от 350 тысяч до 500 тысяч. Как стыдно", – написал Маск в Twitter.

Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний.

за рубежом

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