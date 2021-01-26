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В мире

09:11

На банкноте в 20 долларов США хотят поместить портрет борца против рабства

за рубежом

Фото: ТАСС/Keystone Pictures USA/Zuma

В США хотят перерисовать 20-долларовую купюру, сообщает "Мир 24".

Вместо седьмого президента США Эндрю Джексона на банкноту намерены поместить изображение Гарриет Табмен. Речь идет об афроамериканке, рожденной в рабстве. В XIX веке она боролась за социальные реформы.

Идею поддержало все американское правительство. В Минфине подтвердили, что ускорят процесс фейслифтинга купюры. За новое лицо на 20 долларах США выступает и президент Джо Байден.

"Важно, чтобы наши банкноты – наши деньги – отражали историю страны. Изображение Гарриет Табман, которое украсит 20-долларовую банкноту, безусловно сделает ее такой. Поэтому мы изучаем способы ускорить эти усилия, но деталями будет заниматься министерство финансов", – заявила официальный представитель Белого Дома Джен Псаки.

Заменить портрет президента на Табмен хотели еще при Бараке Обаме, однако с приходом к власти Дональда Трампа процесс приостановили.

Ранее сообщалось, что Россия напечатает банкноты для Венесуэлы.

По данным издания, АО "Гознак" и Центральный банк Венесуэлы заключили сделку еще в ноябре 2019 года. Она предполагает изготовление 300 миллионов купюр венесуэльских боливар на сумму 143 миллиона долларов. Каракасу такая услуга обойдется в 7,4 миллиона долларов.

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