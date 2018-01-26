Актер Кейси Аффлек не приедет на вручение "Оскара" из-за скандала

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Актер Кейси Аффлек не будет принимать участие в церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили агент актера и представитель киноакадемии США.

Как пишет "Газета.ру", традиционно актер, ставший обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль, в следующем году вручает награду лучшей актрисе. В 2017 году лауреатом "Оскара" стали Кейси Аффлек за роль в фильме "Манчестер у моря".

Однако в этом году Аффлек не будет вручать награду из-за разгоревшегося вокруг него скандала. Продюсер Аманда Уайт и директор по фотографии Магдалена Горка обвинили его в сексуальных домогательствах во время съемок картины "Я все еще здесь", где Аффлек выступал в роли режиссера. Против Аффлека подали судебные иски, однако, дело удалось уладить до выхода фильма на экраны.

Номинанты на премию "Оскар" во всех категориях стали известны 23 января, финальное голосование будет проходить с 20 по 27 февраля. Лауреатов "Оскара" объявят 4 марта на 90-й церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе. В список номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" включили картину "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.