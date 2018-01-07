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Культура

7 января, 19:43

Кинокритики США назвали лучший фильм 2017 года

кино культура за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma\Elevation Pictures

Национальное общество американских кинокритиков назвало фильм "Леди Берд" лучшей картиной 2017 года.

Награду кинокритиков вручили режиссеру фильма Грете Гервиг. "Леди Берд" также отметили за лучшую режиссуру и лучший сценарий, сообщает издание Associatied Press.

Кроме того, по мнению американских кинокритиков, звание лучшей актрисы заслужила Салли Хокинс за роль в картине "Форма воды", а лучшим актером стал Дэниел Калуя, снявшийся в фильме
"Прочь".
Лучшими актерами второго плана признали Лори Меткалф, также снявшуюся в "Леди Берд", и Уиллема Дефо за "Проект "Флорида".

При этом отмечается, что мнение Национального общества кинокритиков США далеко не всегда совпадает с выбором американской Национальной киноакадемии, отвечающей за церемонию награждения премией "Оскар". По данным издания, в течение последних 40 лет представители общества кинокритиков и члены киноакадемии лишь семь раз сошлись во мнении о лучшем фильме года.

Ранее сообщалось, что в США стартовало голосование за выдвижение фильмов на "Оскар". Онлайн-заявки от членов киноакадемии США будут принимать до 12 января.

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