Зрители определили сто лучших фильмов всех времен

"Волшебник Страны Оз". Фото: IMDb.com
Онлайн-портал IndieWire выпустил список сотни лучших фильмов всех времен.
Рейтинг базируется на оценках пользователей сайта Rotten Tomatoes. В список вошли картины, на которые написано 40 рецензий и более.
Список возглавил музыкальный фильм "Волшебник Страны Оз" (1939) режиссера Виктора Флеминга. В 1998 году эту ленту включили в десятку лучших американских фильмов. В активе "Волшебника" две премии "Оскар".
На второе место пользователи поставили "Гражданина Кейна" (1941) Орсона Уэллса. Фильм регулярно входит в списки самых значимых работ в истории мирового кино. В частности, британский журнал Sight and Sound пять раз подряд ставил его на первое место своего рейтинга.
Третью строчку занял фильм ужасов "Прочь" (2017, Джордан Пил). Из картин, вышедших во второй половине 2000-х, в десятку попали "Бешеный Макс: Дорогая ярости" (2015, Джордж Миллер) и мультфильм "Головоломка" (2015, Пит Докер, Pixar).
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