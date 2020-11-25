Байден назвал условие встречи с Трампом

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Кандидат в президенты США Джо Байден назвал условие для встречи с действующим главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден сообщил, что готов к диалогу с Трампом.

"Конечно, я встречусь, если он попросит", – сказал Байден журналистам.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем президентских выборов. Ведомство сообщило о готовности начать процесс передачи власти.

Накануне Дональд Трамп попросил свою администрацию запустить первоначальные процедуры передачи власти Байдену. При этом действующий президент все еще не признал свое поражение на выборах.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования.