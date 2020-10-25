В Южной Корее после вакцинации от гриппа умерли 32 человека

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Фото: TASS/EPA/YONHAP
Национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи сообщило, что после вакцинации от гриппа в стране скончались не менее 32 человек.
По данным властей, большинство умерших – люди пожилого возраста. Многие из них страдали от сопутствующих заболеваний. В настоящее время проводится расследование для установления точной причины смерти каждого.
При этом эксперты отметили, что прививки были сделаны уже нескольким миллионам человек, у которых не было никаких побочных эффектов. Корейская медицинская ассоциация рекомендовала приостановить вакцинацию.
Однако глава Агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Ген заявила, что прямая связь между вакцинацией и смертью не установлена и ситуация не требует остановки программы.
В то же время премьер-министр страны Чон Се Гюн призвал провести детальное расследование причинно-следственных связей между вакцинацией и смертями, передает ТАСС.
Политик подчеркнул, что граждане страны крайне взволнованы происходящим, но призвал продолжать разъяснительную работу с населением о важности вакцинации на фоне пандемии.
Южной Корее за последние сутки выявили 77 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 25 775 случаев инфицирования, скончались 457 человек.
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