Американская журналистка описала впечатления от российской бани

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями о походе в русскую баню во время 12-дневного путешествия по России. Этой теме была посвящена ее статья для издания Business Insider.

Девушка посоветовала читателям не упустить возможность сходить в баню, но предупредила, что там придется испытать смущение. Она рассказала, что за свой поход заплатила 85 долларов.

В бане ей сделали "веничный массаж": сперва хлестали по телу березовым веником, затем поглаживали им, а после вновь начали хлестать. Процедура, по словам Уоррен, длилась 15 минут.

После этого на журналистку без предупреждения вылили три ведра воды: ледяной, чуть теплее и совсем теплой. Сначала ее обливали, когда она лежала на животе, а затем – на спине.

Девушка призналась, что все это время она была совершенно голая, "если не считать зеленой фетровой шляпы, которую вполне мог бы носить эльф".

Выйдя из бани, американка чувствовала себя умиротворенной и при этом бодрой. В то же время она отметила, что не может назвать расслабляющим действие березового веника во время массажа.

Заведующий отделения помощи на дому поликлиники №121 Василий Фролов не рекомендует долго лежать в горячей ванне, часто мыть голову и ежедневно пользоваться мочалкой.

В частности, врач утверждает, что посещение бани с прогреванием организма и контрастным омовением раз в неделю никому не навредит, а даже напротив. А вот дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, не советуют.

В ванне с водой до 35 градусов можно посидеть 15 минут. Если задержаться, увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды. Кроме того, вредно это и для кожи – быстрее идет процесс старения.