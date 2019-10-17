Кто такие парильщики и где в Москве можно попариться

"Какая парильщица! Ты что, смеешься? Ведь и само слово-то смешное. Не выдумывай!" – такой была реакция мужа, да и всех родственников Арины Монаховой, которая захотела сменить профессию. Но девушка решила, что если мысль не выходит из головы, то она хотя бы ради интереса сходит в Сандуновские бани. Ведь за спрос денег не берут, верно? Рассказываем, как продавец-кассир из Карелии переехала в Москву и нашла в столице любимое дело.

Разыскивается парильщица

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре года назад Арина вместе с семьей переехала в Москву из Карелии. Работу не искала – на тот момент было много других забот, работал муж. Но вмешался случай. Однажды по пути на вокзал девушка буквально на лету получила свой счастливый билет – взяла из рук мужчины, раздающего газеты, свежий номер с десятками объявлений о работе. Среди них было одно, которое тут же бросилось в глаза: в Сандуновские бани требуется сотрудник.

Сандуны – легендарные городские бани с более чем двухсотлетней историей. В Москве работают три мужских и два женских отделения. Залы здесь разделяются по разрядам: от него зависят уровень комфорта, размер помещения и, соответственно, цена за вход. Есть номерные бани: их восемь, каждая создана в своем особенном стиле. В мужских разрядах сохранены интерьеры XIX века: каминный зал в стиле ампир, готический и турецкий залы, а также античный бассейн.

"Я поехала забирать ребенка из санатория в Подмосковье. Чтобы хоть как-то скоротать время в пути, решила взять газету, почитать. Вдруг наткнулась на объявление, красным было выделено: "Требуются парильщицы в женские разряды", – вспоминает Арина.





Арина Монахова Когда с ребенком вернулись домой, рассказала мужу и родственникам. Они надо мной посмеялись, мол, какая банщица, несерьезно это все. Да и против были, потому что жар плохо сказывается на здоровье.

Арина вспоминает, что решила "переждать" некоторое время и, если идея стать парильщицей ее не покинет, то она хотя бы просто сходит и узнает, что это за работа.

По зову сердца

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Своей любовью к баням Арина обязана местом рождения, ведь в Карелии, как она сама рассказывает, банные процедуры – это святое.



"Бани люблю с детства. Каждую субботу с маленького возраста, примерно с трех месяцев, родители водили меня туда. Потом папа приучил к парной", – вспоминает девушка.





Арина Монахова Очень любила париться, могла находиться в бане по четыре часа. Так что парная – моя стихия.

Именно поэтому ровно через три недели девушка все же посетила Сандуновские бани. Говорит, что была в шоке от увиденного: роскошные интерьеры, приятная атмосфера, доброжелательный коллектив.

По ее словам, она и представить не могла, что есть такие бани, куда человек может прийти, его профессионально попарят, помоют, да еще и "веником массаж сделают".

"Я раньше думала, что общественная баня – это как в деревнях: люди приходят, моются сами, а оказалось все по-другому ", – рассказывает Арина.





Арина Монахова Я просто позавидовала девочкам, которые здесь работают. Это не работа, а кайф!

В конце концов девушка решила довериться зову сердца и попробовать устроиться в Сандуны на работу.

"Перед тем, как меня взяли на обучение, нужно было пройти проверку, выдержу ли пар. Я переоделась и вместе с наставницей пошла в парную. Где-то минут 10–15 там провела. Не каждый выдержит такую нагрузку на организм. А я выдержала, и меня пригласили на дальнейшее обучение", – вспоминает Арина.

Обучение парильщица проходила в течение нескольких недель под чутким руководством самой старшей наставницы. Ловкие движения веником, массаж – Арина все усвоила быстро.

Банный дебют

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дебют девушки в качестве парильщицы состоялся через три недели после прихода в Сандуны. Хоть это и было около четырех лет назад, но такой важный день она запомнила на всю жизнь.

"Я тогда пришла в парную одна, сама открывала разряды. Было очень страшно, ведь с минуты на минуту должны прийти люди, да и, скорее всего, они постоянные клиенты. Главное – все сделать правильно", – теперь с улыбкой вспоминает Арина.





Арина Монахова Тогда пришли четыре девушки, одна заказала парение. Я старалась сделать все максимально хорошо, улыбалась гостям, следила за каждой их реакцией на мои движения веником.

Тогда, по словам Арины, гостья осталась довольна, она была постоянным посетителем Сандунов.

"Я после этого выдохнула, воодушевилась и дальше работала. После было не так волнительно", – признается парильщица.

Работа, которая вдохновляет

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Рабочий день парильщицы начинается в 8 утра и заканчивается в 20:00. Арина говорит, поначалу ездить из Печатников, где снимает жилье семья, в самый центр, да еще и в такое раннее время, было тяжело. Но когда любишь свое дело, быстро ко всему привыкаешь. Да и график работы 2:2 дает возможность передохнуть и "отключиться".

"Мы приходим к 7:30, переодеваемся, начинаем готовить помещения к приему гостей: проверяем наличие веников, убираем все листики, проверяем помещения на чистоту, а после встречаем посетителей", – рассказывает Арина.





Арина Монахова В самом начале мы знакомимся с гостем и показываем ему помещения для парения, все рассказываем, чтобы человек не был растерян и чувствовал себя комфортно.

Посидеть, погреться можно всем посетителям вместе, а после, когда уже все расходятся, в парной остаются желающие попариться с веником.

"Гости сами выбирают веник, которым хотят попариться: у нас есть эвкалиптовый, березовый и дубовый", – объясняет Арина.

Березовый веник является отличным антисептиком, способствует заживлению ран, расслабляет мышцы. Его часто используют для массажа. К тому же он отлично мылится. А эвкалиптовый веник полезен при простуде. Эфирные масла прочищают дыхательные пути. Также он хорошо снимает мышечную усталость, помогает при невралгии и болезнях суставов. Дубовый веник оказывает сильное противовоспалительное действие. Он хорошо помогает гипертоникам, успокаивает нервную систему.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Условия в парной создают специально для каждого посетителя, делится девушка.

"Готовится в зависимости от того, как клиенты пожелают. Подливаем горячую воду для пара. Главное, чтобы гостю понравилось", – подчеркивает парильщица.

По желанию гостя в парной открывают двери и окна, чтобы пар был более мягкий. А если кто-то хочет покрепче, то пар, наоборот, добавляют.

По словам девушки, многие думают, что парение – просто "похлестать тело веником". На самом деле это целое искусство. Веник служит еще и массажером: при помощи него парильщицы массируют спину, ноги и руки гостей бань. Как правило, парят двумя вениками, делая короткие "припарки".

Как лучше подготовить тело к бане

перед тем, как зайти в парную, стоит принять теплый душ – это поможет подготовить кожу к перепаду температур;

в первый заход нужно прилечь на лавку, несколько минут полежать и привыкнуть к температуре;

после выйти, дать телу остыть, но не прыгать в бассейн сразу, чтобы не подскочило давление;

во второй заход следует посидеть в парной около пяти–семи минут;

на третий раз можно "идти под веники", а после окунуться в бассейн.



"За день я принимаю 20, иногда чуть больше человек. Это, конечно, тяжело, но когда любишь свою работу, она тебе в радость. Мы даже иногда смеемся, что у людей есть хоть куда пойти, чтобы душу отвести, а у нас нет", – добавляет Арина.

Бывает и так, вспоминает парильщица, что люди приходят без настроения, чернее тучи, а выходят с улыбкой, довольные, счастливые. Говорят, что баня помогает избавиться от плохих мыслей.



"Да и мне тоже баня в таких случаях помогает. Когда ты едешь зимой на работу, стоишь на остановке, все вокруг мерзнут, укутываются потеплее, трясутся. Ты думаешь: сейчас они приедут в офис, будут отогреваться чаем с лимоном. А я приду, переоденусь, зайду в парную, чтобы посмотреть все ли в порядке, и погреюсь заодно", – говорит Арина.





Арина Монахова А летом едешь в общественном транспорте, на улице жара невыносимая, душно. Думаешь, приеду, в купель нырну, и жизнь наладится! И ведь налаживается!

Правда, даже в такой замечательной работе все же есть свои минусы: постоянное нахождение в парилке со временем действительно плохо сказывается на здоровье. По словам Арины, чтобы избежать негативных последствий, нужно вести "правильный образ жизни". Полезная еда, витамины, спорт – все это помогает организму справляться с "банным" стрессом.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Со временем из костей вымывается кальций. Я спасаюсь питанием. Мой рацион с приходом на работу в баню изменился. Ем больше овощей и фруктов", – объясняет девушка.

Даже несмотря на то, что Арина вот уже четыре года работает в бане, любить ее меньше не стала. Частенько одна и вместе с подругами приходит попариться.



"С тех пор как я стала профессиональной парильщицей, родственники и подруги постоянно просят их попарить. Им очень нравится. Они просто в восторге! Да и родители смирились с моим выбором", – говорит Арина.

Любители отличного пара также могут посетить Усачевские и Селезневские бани. Они ничуть не уступают Сандунам.

Селезневские бани появились в Москве в 1851 году. Атмосфера того времени передана в интерьерах. Как и в Сандунах, имеются женский; высший, первый и второй мужские разряды, а также номерные бани. Пар Селезневских бань у знатоков до сих пор считается лучшим в столице. Особое впечатление на посетителей производит настоящая старая печь, из которой выходит пар максимально низкой влажности, из-за этого вода моментально получает самую высокую температуру.

Усачевские бани существуют больше 80 лет и появились в Москве в 1934 году. Постоянные гости говорят, что именно сюда лучше всего приходить с детьми, поскольку в бане мягкий пар. Здесь работают мужское и женское отделения с русской парной и финская сауна. А главным преимуществом бань является то, что входной билет покупается без ограничения по времени.



Соболева Илона