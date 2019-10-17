Кто такие парильщики и где в Москве можно попариться

"Какая парильщица! Ты что, смеешься? Ведь и само слово-то смешное. Не выдумывай!" – такой была реакция мужа, да и всех родственников Арины Монаховой, которая захотела сменить профессию. Но девушка решила, что если мысль не выходит из головы, то она хотя бы ради интереса сходит в Сандуновские бани. Ведь за спрос денег не берут, верно? Рассказываем, как продавец-кассир из Карелии переехала в Москву и нашла в столице любимое дело.
Разыскивается парильщица
Четыре года назад Арина вместе с семьей переехала в Москву из Карелии. Работу не искала – на тот момент было много других забот, работал муж. Но вмешался случай. Однажды по пути на вокзал девушка буквально на лету получила свой счастливый билет – взяла из рук мужчины, раздающего газеты, свежий номер с десятками объявлений о работе. Среди них было одно, которое тут же бросилось в глаза: в Сандуновские бани требуется сотрудник.
"Я поехала забирать ребенка из санатория в Подмосковье. Чтобы хоть как-то скоротать время в пути, решила взять газету, почитать. Вдруг наткнулась на объявление, красным было выделено: "Требуются парильщицы в женские разряды", – вспоминает Арина.
Арина вспоминает, что решила "переждать" некоторое время и, если идея стать парильщицей ее не покинет, то она хотя бы просто сходит и узнает, что это за работа.
По зову сердца
Своей любовью к баням Арина обязана местом рождения, ведь в Карелии, как она сама рассказывает, банные процедуры – это святое.
"Бани люблю с детства. Каждую субботу с маленького возраста, примерно с трех месяцев, родители водили меня туда. Потом папа приучил к парной", – вспоминает девушка.
Именно поэтому ровно через три недели девушка все же посетила Сандуновские бани. Говорит, что была в шоке от увиденного: роскошные интерьеры, приятная атмосфера, доброжелательный коллектив.
По ее словам, она и представить не могла, что есть такие бани, куда человек может прийти, его профессионально попарят, помоют, да еще и "веником массаж сделают".
"Я раньше думала, что общественная баня – это как в деревнях: люди приходят, моются сами, а оказалось все по-другому ", – рассказывает Арина.
В конце концов девушка решила довериться зову сердца и попробовать устроиться в Сандуны на работу.
"Перед тем, как меня взяли на обучение, нужно было пройти проверку, выдержу ли пар. Я переоделась и вместе с наставницей пошла в парную. Где-то минут 10–15 там провела. Не каждый выдержит такую нагрузку на организм. А я выдержала, и меня пригласили на дальнейшее обучение", – вспоминает Арина.
Обучение парильщица проходила в течение нескольких недель под чутким руководством самой старшей наставницы. Ловкие движения веником, массаж – Арина все усвоила быстро.
Банный дебют
Дебют девушки в качестве парильщицы состоялся через три недели после прихода в Сандуны. Хоть это и было около четырех лет назад, но такой важный день она запомнила на всю жизнь.
"Я тогда пришла в парную одна, сама открывала разряды. Было очень страшно, ведь с минуты на минуту должны прийти люди, да и, скорее всего, они постоянные клиенты. Главное – все сделать правильно", – теперь с улыбкой вспоминает Арина.
Тогда, по словам Арины, гостья осталась довольна, она была постоянным посетителем Сандунов.
"Я после этого выдохнула, воодушевилась и дальше работала. После было не так волнительно", – признается парильщица.
Работа, которая вдохновляет
Рабочий день парильщицы начинается в 8 утра и заканчивается в 20:00. Арина говорит, поначалу ездить из Печатников, где снимает жилье семья, в самый центр, да еще и в такое раннее время, было тяжело. Но когда любишь свое дело, быстро ко всему привыкаешь. Да и график работы 2:2 дает возможность передохнуть и "отключиться".
"Мы приходим к 7:30, переодеваемся, начинаем готовить помещения к приему гостей: проверяем наличие веников, убираем все листики, проверяем помещения на чистоту, а после встречаем посетителей", – рассказывает Арина.
Посидеть, погреться можно всем посетителям вместе, а после, когда уже все расходятся, в парной остаются желающие попариться с веником.
"Гости сами выбирают веник, которым хотят попариться: у нас есть эвкалиптовый, березовый и дубовый", – объясняет Арина.
Условия в парной создают специально для каждого посетителя, делится девушка.
"Готовится в зависимости от того, как клиенты пожелают. Подливаем горячую воду для пара. Главное, чтобы гостю понравилось", – подчеркивает парильщица.
По желанию гостя в парной открывают двери и окна, чтобы пар был более мягкий. А если кто-то хочет покрепче, то пар, наоборот, добавляют.
По словам девушки, многие думают, что парение – просто "похлестать тело веником". На самом деле это целое искусство. Веник служит еще и массажером: при помощи него парильщицы массируют спину, ноги и руки гостей бань. Как правило, парят двумя вениками, делая короткие "припарки".
- перед тем, как зайти в парную, стоит принять теплый душ – это поможет подготовить кожу к перепаду температур;
- в первый заход нужно прилечь на лавку, несколько минут полежать и привыкнуть к температуре;
- после выйти, дать телу остыть, но не прыгать в бассейн сразу, чтобы не подскочило давление;
- во второй заход следует посидеть в парной около пяти–семи минут;
- на третий раз можно "идти под веники", а после окунуться в бассейн.
"За день я принимаю 20, иногда чуть больше человек. Это, конечно, тяжело, но когда любишь свою работу, она тебе в радость. Мы даже иногда смеемся, что у людей есть хоть куда пойти, чтобы душу отвести, а у нас нет", – добавляет Арина.
Бывает и так, вспоминает парильщица, что люди приходят без настроения, чернее тучи, а выходят с улыбкой, довольные, счастливые. Говорят, что баня помогает избавиться от плохих мыслей.
"Да и мне тоже баня в таких случаях помогает. Когда ты едешь зимой на работу, стоишь на остановке, все вокруг мерзнут, укутываются потеплее, трясутся. Ты думаешь: сейчас они приедут в офис, будут отогреваться чаем с лимоном. А я приду, переоденусь, зайду в парную, чтобы посмотреть все ли в порядке, и погреюсь заодно", – говорит Арина.
Правда, даже в такой замечательной работе все же есть свои минусы: постоянное нахождение в парилке со временем действительно плохо сказывается на здоровье. По словам Арины, чтобы избежать негативных последствий, нужно вести "правильный образ жизни". Полезная еда, витамины, спорт – все это помогает организму справляться с "банным" стрессом.
"Со временем из костей вымывается кальций. Я спасаюсь питанием. Мой рацион с приходом на работу в баню изменился. Ем больше овощей и фруктов", – объясняет девушка.
Даже несмотря на то, что Арина вот уже четыре года работает в бане, любить ее меньше не стала. Частенько одна и вместе с подругами приходит попариться.
"С тех пор как я стала профессиональной парильщицей, родственники и подруги постоянно просят их попарить. Им очень нравится. Они просто в восторге! Да и родители смирились с моим выбором", – говорит Арина.
Любители отличного пара также могут посетить Усачевские и Селезневские бани. Они ничуть не уступают Сандунам.
Селезневские бани появились в Москве в 1851 году. Атмосфера того времени передана в интерьерах. Как и в Сандунах, имеются женский; высший, первый и второй мужские разряды, а также номерные бани. Пар Селезневских бань у знатоков до сих пор считается лучшим в столице. Особое впечатление на посетителей производит настоящая старая печь, из которой выходит пар максимально низкой влажности, из-за этого вода моментально получает самую высокую температуру.
Усачевские бани существуют больше 80 лет и появились в Москве в 1934 году. Постоянные гости говорят, что именно сюда лучше всего приходить с детьми, поскольку в бане мягкий пар. Здесь работают мужское и женское отделения с русской парной и финская сауна. А главным преимуществом бань является то, что входной билет покупается без ограничения по времени.
Читайте также
Соболева Илона