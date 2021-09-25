В Канаде суд освободил финдиректора Huawei после сделки со следствием в США

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Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия освободил финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Такое решение было принято после того, как женщина заключила сделку со следствием в США.

Как пишет РИА Новости, Мэн частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана. В свою очередь, прокуратура США отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады.

Уточняется, что Мэн освобождена из-под домашнего ареста.

"Я подписала ордер об освобождении, который <...> отменяет условия залога. <...> и освобождает мисс Мэн от этих процедур", – сообщила судья Хитер Холмс.

В декабре 2018 года по запросу американских властей Ваньчжоу задержали в Канаде. Ее заподозрили в нарушении торговых санкций против Ирана.

В конце января 2019 года Минюст США выдвинул против Huawei и Мэн Ваньчжоу официальные обвинения в промышленном шпионаже и мошенничестве.