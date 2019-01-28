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03:02

США обвинили компанию Huawei в шпионаже

технологии политика за рубежом

03:02

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Фото: EPA/TASS/How Hwee Young

Минюст США выдвинул в отношении корпорацию Huawei Technologies и ее финдиректора Мэн Ваньчжоу официальные обвинения в промышленном шпионаже и мошенничестве.

Как заявил на пресс-конференции и. о. генпрокурора США Мэтью Уитакер, обвинительное заключение предъявлено по десяти федеральным преступлениям и содержит 23 пункта.

В частности, работники Huawei нарушили соглашения с телекоммуникационной компанией T-Mobile, которая разрабатывала робота для тестирования своих сотовых телефонов.

Сотрудники китайской корпорации втайне фотографировали и обмеряли разработку, а также украли часть робота, передает Bloomberg.

В свою очередь Мэн Ваньчжоу, которую задержали в Канаде по запросу США об экстрадиции, якобы "давала неверную информацию о своих отношениях с иранским подразделением".

Компания уверяла, что отказалась от доли в Иране во избежание санкций США, но на самом деле путем цепочки сделок "продала подразделение самой себе".

11 января в Польше по подозрению в шпионаже задержали гражданина Китая В. Вэйцзина − директора по вопросам продаж в польском отделении Huawei.

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технологии политика за рубежом

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