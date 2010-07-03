Huawei подала в суд на власти США

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Huawei подала в суд на правительство США, обвинившее компанию в шпионаже в пользу китайских властей. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, иск был подан в окружной суд Техаса. Как заявили представители компании, американский конгресс до сих пор не предоставил никаких доказательств, которые могли бы оправдать ограничения, введенные США на продукты Huawei.

В декабре прошлого года по запросу американских властей в Канаде задержали финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее заподозрили в нарушении торговых санкций против Ирана. Канадские власти вскоре планируют начать процесс об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США.

В конце января Минюст США выдвинул против Huawei и Мэн Ваньчжоу официальные обвинения в промышленном шпионаже и мошенничестве. Как утверждают в Вашингтоне, технологии компании якобы используются для слежки и сбора секретных данных.

Кроме того, 11 января в Польше по подозрению в шпионаже задержали гражданина Китая В. Вэйцзина − директора по вопросам продаж в польском отделении Huawei.