Разведка США не смогла предоставить Байдену четких выводов о происхождении COVID-19 – СМИ

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Разведка США подготовила президенту страны Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19. Об этом пишет газета Washington Post.

Известно, что о докладе разведки США изданию сообщили два официальных лица на условиях анонимности. В итоговом документе специалисты не смогли сформулировать четких выводов о происхождении COVID-19.

"Доклад не пришел к конкретному выводу о происхождении нового коронавируса, в том числе и по вопросу о том, перепрыгнул ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса, или же сбежал из лаборатории в Китае", – говорится в материале.

В середине июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что версию связи пандемии COVID-19 c утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он также отметил, что международная группа экспертов, отправленная в Китай для выяснения причин возникновения коронавирусной инфекции, столкнулась с определенными проблемами при попытке получить доступ к данным о распространении вируса.

За месяц до этого ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.