Федеральные власти США возобновят смертные казни

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Власти США намерены отменить неофициальный мораторий на смертную казнь. В декабре этого года казнят пятерых заключенных, приговоренных к высшей мере наказания за убийства.

"Федеральное правительство возобновит смертные казни после перерыва, который длился почти 20 лет, и привлечет к ответственности тех, кто совершил самые ужасные преступления", – цитирует РИА Новости заявление министерства юстиции США.

Смертная казнь в стране сейчас разрешена в отдельных штатах. Большинство осужденных выбирают летальную инъекцию, однако в нескольких округах разрешены повешение, газовая камера или расстрел.

Борьба против применения смертной казни в США началась в 1960-е годы. Итогом стал мораторий на ее исполнение, действовавший с 1972 по 1976 годы. С моменты отмены моратория в стране казнили 1484 заключенных.

Ранее сообщалось, что американского заключенного Эдмунда Загорски, который 35 лет назад сел в тюрьму за убийство двух человек, казнили в штате Теннесси на электрическом стуле. Преступник был осужден в 1983 году за убийство двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики.

