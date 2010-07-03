Мексиканский наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку

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Мексиканский наркобарон Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка приговорен судом Соединенных Штатов к пожизненному заключению, передает РИА Новости.

Обвинения против Лоэры, связанные с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и заказными убийствами, выдвигали штаты Иллинойс, Техас, Нью-Йорк, Нью-Мексико и Калифорния. Сам Коротышка, которого передали американским властям в январе 2017 года, отказался признать вину в управлении наркокартелем "Синалоа", что считается одним из крупнейших в мире.

Защита Лоэры требовала вернуть их клиента на родину в Мексику, но получила отказ. Также суд отклонил ходатайства о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса.

По словам мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, приговор Лоэре должен стать уроком для потенциальных наркоторговцев.