Эксперт прокомментировал теракт в сирийском городе Эс-Сувейда

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Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал ситуацию в сирийском городе Эс-Сувейда, где во время взрыва погибли 38 человек, передает RT.

"Теракт, скорее всего, связан с действиями террористических группировок, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Сирии для достижения своих целей", – заявил Долгов.

Он также отметил, что благодаря успешным действиям сирийской армии эти цели сейчас не достигнуты.

Ранее израильские военные сбили самолет "Сухой", который принимал участие в боевых действиях против оппозиционных сирийскому правительству отрядов на юго-западе САР.