В Испании в статуе динозавра нашли мертвого мужчину

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Пропавший без вести житель пригорода Барселоны был обнаружен мертвым внутри статуи динозавра. Об этом сообщает "Мир 24".

Труп удалось обнаружить благодаря действиям двух местных жителей, которые почувствовали неприятный запах, прогуливаясь рядом со скульптурой, и позвонили в экстренные службы.

Позднее полицейским удалось определить личность погибшего. Им оказался 39-летний местный житель, об исчезновении которого стало известно несколько дней назад.

По предварительным данным, мужчина полез внутрь статуи за смартфоном, который туда уронил, но застрял. Предположительно, он провел в положении головой вниз два дня, а после скончался.

Ранее стало известно, что москвичка больше 10 лет жила в квартире с умершим сыном в столичном районе Лефортово. Об этом стало известно после обнаруженного на улице замотанного в штору тела мужчины пенсионного возраста. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, в ходе которой выяснили, что мужчина был сожителем женщины, он страдал онкологией.