Меган Маркл объявила тему своих подкастов

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Супруга принца Гарри Меган Маркл анонсировала серию подкастов о наиболее распространенных стереотипах о женщинах. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Первый анонсный выпуск серии получил название "Архетипы". Маркл пояснила, что намерена раскрыть тему совместно с историками и различными экспертами. Кроме того, герцогиня побеседует с женщинами, испытавшими на собственном опыте влияние стереотипов.

Ранее Меган Маркл объявила о планах запустить серию подкастов на Spotify этим летом. Герцогиня Сассекская и ее муж принц Гарри объявили о сотрудничестве с сервисом в 2020 году. Однако с тех пор был выпущен лишь один совместный подкаст.

