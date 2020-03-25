Эксперты прокомментировали смерть человека в Китае от хантавируса

Фото: ТАСС/Zuma

Эксперты в эфире радио Sputnik прокомментировали смерть в Китае, вызванную хантавирусом.

На протяжении длительного времени эта инфекция не вызывала смертельный исход. В 2008 году в Китае ввели вакцинацию против хантавируса. Считается, что получить эту инфекцию можно от грызунов или продуктов их жизнедеятельности.

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал, что хантавирус является большой проблемой для китайцев, особенно в Маньчжурском регионе.

"Там вызывают два вируса эту инфекцию – собственно вирус Хантаан и вирус Сеул. Вирус Хантаан связан в основном с полевыми мышами, а Сеул – с крысами, серыми или черными. Это достаточно тяжелое заболевание, поражаются в основном почки", – рассказал Бутенко.

Он подчеркнул, что специального лекарства от хантавируса не существует. Чаще всего заражение проявляется в виде "геморрагической лихорадки с почечным синдромом". Как правило, именно симптоматическое лечение применяется в случае заболевания вследствие попадания хантавируса в организм.

"Летальность при инфекции Хантаан составляет в странах Дальнего востока примерно 15%, с вирусом Сеул меньше – порядка 2%. И там бывает много заболевших. Но там уже давно есть вакцины, поэтому нет большой проблемы", – отметил Бутенко.

Мнения экспертов по поводу опасности вируса разделились. Так, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Никитин отметил, что хантавируса стоит опасаться, хотя сравнивать его с коронавирусом нельзя.

Между тем руководитель отдела вирусологии имени А. А. Смородинцева Института экспериментальной медицины СЗО РАМН Лариса Руденко отметила, что нет никаких оснований для тревоги, поскольку люди регулярно погибают от миллионов видов вирусов.

Согласно данным ВОЗ, по всему миру зафиксировано более 375 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 16,3 тысячи человек скончалось в результате инфицирования COVID-19.