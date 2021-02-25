Домашнее задание семилетнего ребенка поставило в тупик доктора наук

Фото: twitter.com/Kit_Yates_Maths

Домашнее задание семилетней дочери не смог решить доктор математических наук Кит Йейтс из Великобритании. Вопрос он опубликовал на своей странице в Twitter.

Детям предложили определить, является ли утверждение о том, что полукруг имеет два прямых угла, верным. Йейтс заявил, что его знаний не хватит, чтобы найти правильное решение.

Твит доктора наук быстро стал популярным: за сутки он набрал несколько тысяч лайков и более 260 ретвитов. Мнения пользователей по данному вопросу разделились. Одни посчитали, что у полукруга есть два прямых угла, а другие заявили, что это ложное утверждение.

Позднее Йейтс выяснил, что авторы домашнего задания подразумевали, что у полукруга не может быть прямых углов. Однако сам мужчина не согласился с данным ответом. Он подчеркнул, что при увеличении масштаба изображения полукруг будет иметь два прямых угла.

Ранее столичные школьники вошли в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания по данным исследования TIMSS, что говорит о росте уровня московского школьного образования и тяги подрастающего поколения к техническим специальностям и точным наукам.

