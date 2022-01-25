Минфин США сократил срок действия лицензий "Группы ГАЗ"

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Министерство финансов США сократило срок действия лицензий российской "Группы ГАЗ". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое решение министерство приняло на фоне ситуации вокруг Украины.

"Эти лицензии ранее продлевались на год. Новые лицензии продлевают на период короче – 90 дней", – говорится в сообщении.

Ранее Минфин США ввел санкции против России в связи с ее "причиняющими вред действиями за рубежом". Кроме того, США ввели ограничения против четырех украинских политиков, обвинив их в попытках дестабилизации ситуации в стране по приказу из России.

В черный список вошли бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак и Олег Волошин, а также экс-депутат Владимир Олейник. Им заблокируют активы в американской юрисдикции и запретят сделки с гражданами США.

