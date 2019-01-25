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03:56

США отзывают дипломатов из посольства в Венесуэле

за рубежом политика

03:56

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Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Соединенные Штаты заявили, что отзывают часть дипломатического персонала из посольства в Каракасе. При этом дипмиссия будет работать, передает ТАСС.

По словам представитель Госдепартамента, мера продиктована ухудшением ситуации с безопасностью в Венесуэле. Планов закрывать дипломатическое представительство у США нет.

Американцам, проживающим в Венесуэле и находящимся там в турпоездке, рекомендовали покинуть страну. Отмечалось, что пассажирские авиарейсы в Венесуэлу пока продолжают выполняться.

Ранее Николас Мадуро объявил о решении закрыть венесуэльское посольство и все консульства в США. Политик назвал оппозицию "нежизнеспособной" и предупредил, что не собирается покидать свой пост.

Между тем Совет безопасности ООН 26 января соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. На заседании будут выслушаны все мнения, в том числе позиция госсекретаря США Майка Помпео.

за рубежом политика

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