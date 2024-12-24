Cadbury лишилась статуса поставщика британского королевского двора впервые за 170 лет

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Британский производитель шоколада Cadbury впервые за 170 лет лишился королевского патента на право именоваться поставщиком двора его величества, передает BBC.

Компания получила право демонстрировать королевский герб на своей продукции в 1854 году – при королеве Виктории. С того момента этот документ постоянно продлевался.

Бренд Cadbury, в этом году отпраздновавший 200-летие, принадлежит Mondelez International. В компании выразили сожаление в связи с потерей патента.

"Нам жаль, что мы оказались в числе сотен других компаний и брендов в Великобритании, не получивших нового патента, но мы гордимся тем, что раньше им обладали, и в полной мере уважаем такое решение", – заявил представитель Mondelez.

Профессор Дэвид Бейли из Бирмингемской школы бизнеса не исключил, что утрата патента повысит расходы Cadbury, поскольку теперь ей придется убрать королевский герб со всех упаковок товаров.

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