В Южной Корее помилуют экс-президента Пак Кын Хе, осужденную за коррупцию

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Фото: AP Photo/Ahn Young-joon/File
Осужденная за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе получит помилование с 31 декабря. Об этом со ссылкой на министерство юстиций страны сообщает РИА Новости.
"Правительство завило, что в преддверии 2022 года решило с 31 декабря помиловать 3 094 человека, включая <...> бывшего президента", – говорится в заявлении ведомства.
Решение было принято в пятницу, 24 декабря, на специальном заседании южнокорейского правительства по вопросам помилования, смягчения наказания и восстановления полномочий ряда лиц, приуроченном к Новому году.
Как заявил на заседании премьер-министр Кореи Ким Бу Гем, из гуманитарных соображений помилование также получат осужденные, которые находятся в сложных условиях, в том числе пожилые или тяжелобольные люди.
По данным агентства Yonhap, в этом году Пак Кын Хе трижды попадала в больницу из-за хронического заболевания плеча и спины.
От должности экс-лидер Южной Кореи была отстранена в марте 2017 года. Пак Кын Хе и ее помощников обвинили в получении 3,5 миллиарда вон от трех бывших руководителей Национальной разведывательной службы страны. Всего экс-президент должна была провести в тюрьме 22 года.
Ранее сообщалось, что экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака приговорили к 15 годам тюремного заключения за растрату. Помимо лишения свободы, бывшего главу государства обязали выплатить компенсацию в размере 13 миллиардов вон.
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