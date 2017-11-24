Беспилотники Египта уничтожили 15 причастных к атаке в мечети террористов

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Египетские беспилотные аппараты нанесли ракетные удары по двум внедорожникам на севере Синайского полуострова, уничтожены 15 радикалов, причастных к теракту в мечети к западу от Эль-Ариша.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в органах безопасности, удары были нанесены в пустынной местности недалеко от места совершения теракта.

Ранее стало известно, что число жертв теракта в мечети возросло до 235 человек. По некоторым данным, в момент взрыва в здании могли находиться порядка 500 человек.

24 ноября в населенном пункте Эр-Рауда к западу от Эль-Ариша во время пятничной молитвы четыре внедорожника окружили мечеть и подорвали взрывное устройство. После этого они открыли огонь по людям.

Подробнее о теракте в мечети в Египте читайте в материале портала Москва 24.