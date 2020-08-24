Трамп допустил разрыв экономических отношений с Китаем

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Президент США Дональд Трамп не исключил полный разрыв экономических отношений с Китаем, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Американский лидер заявил, что такой сценарий возможен, если Пекин не будет "обращаться с нами правильно". Трамп подчеркнул, что американско-китайские отношения убыточны для Вашингтона, поскольку США в них ничего не получили от КНР, а только теряли деньги.

При президентстве Трампа отношения между Пекином и Вашингтоном обострились. Так, недавно глава США подписал указ о запрете американским компаниям и частным лицам проводить сделки с китайской компанией TikTok. В компании же заявили, что документ был издан без соблюдения надлежащей мировой процедуры.

Госсекретарь США Майкл Помпео рассказывал о планах по созданию международной антикитайской коалиции. Он обвинил КНР в систематическом нарушении международного правопорядка.