В России разрешат регулярные и чартерные рейсы за границу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рейсы за рубеж будет из России будут осуществлять российские и иностранные авиакомпании, причем как на регулярной, так и на чартерной основе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Полеты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе. Ранее введенные ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в Москву и регионы на данных маршрутах отменены", – рассказали в Росавиации.

Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, как российские, так и зарубежные авиакомпании обязаны будут следовать установленным эпидемиологическим правилам. Иностранные граждане, в том числе, должны выполнять требования Роспотребнадзора.

В частности, сообщается, что авиакомпаниям разрешено отказывать иностранцам без отрицательного теста на COVID-19 в перевозке. Что касается россиян, то при возвращении в РФ их обяжут заполнять специальный опросник на портале Госуслуг. В эту форму необходимо будет внести результаты тестирования на коронавирус в течение трех дней.

В Росавиации отметили, что координирующая группа по вывозу граждан РФ на родину продолжит работать. Ожидается, что специалисты Минкомсвязи России и МИД окажут содействие в формировании графика вывозных рейсов.

В четверг, 24 июля, стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Полеты станут возможны с 1 августа. На фоне снятого запрета уже в 70 раз участились запросы на авиабилеты в Танзанию.

