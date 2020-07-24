В России разрешат регулярные и чартерные рейсы за границу

24 июля, 22:24
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Рейсы за рубеж будет из России будут осуществлять российские и иностранные авиакомпании, причем как на регулярной, так и на чартерной основе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Полеты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе. Ранее введенные ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в Москву и регионы на данных маршрутах отменены", – рассказали в Росавиации.
Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, как российские, так и зарубежные авиакомпании обязаны будут следовать установленным эпидемиологическим правилам. Иностранные граждане, в том числе, должны выполнять требования Роспотребнадзора.
В частности, сообщается, что авиакомпаниям разрешено отказывать иностранцам без отрицательного теста на COVID-19 в перевозке. Что касается россиян, то при возвращении в РФ их обяжут заполнять специальный опросник на портале Госуслуг. В эту форму необходимо будет внести результаты тестирования на коронавирус в течение трех дней.
В Росавиации отметили, что координирующая группа по вывозу граждан РФ на родину продолжит работать. Ожидается, что специалисты Минкомсвязи России и МИД окажут содействие в формировании графика вывозных рейсов.
В четверг, 24 июля, стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Полеты станут возможны с 1 августа. На фоне снятого запрета уже в 70 раз участились запросы на авиабилеты в Танзанию.
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