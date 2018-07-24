Одна из основательниц Femen Оксана Шачко покончила с собой

24 июля, 11:15
Фото: wikimedia.org/ xvire1969 / по лицензии CC BY-SA 2.0
Одна из трех основательниц Femen Оксана Шачко свела счеты с жизнью в своей квартире в Париже, рассказала представительница движения Инна Шевченко.
Она подтвердила ранее появившиеся сообщения о смерти Шачко, сообщает РИА Новости. До этого СМИ сообщали о самоубийстве соосновательницы движения, опираясь на сообщения в социальных сетях.
Причина самоубийства Шачко неизвестна. Парижские СМИ отмечают, что девушка оставила прощальную записку.
Оксана Шачко стояла у истоков Femen, появившегося в 2008 году на Украине. Организация отстаивает свободу слова и борется с сексуальными домогательствами, проституцией и педофилией. Общественности девушки известны по скандальным топлес-акциям.
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