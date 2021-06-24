США займутся информированием молодежи о работе НАТО

09:17
Фото: ТАСС/Sascha Steinach/imago
В США собираются начать информировать молодежь о работе Североатлантического альянса в вопросах продвижения демократических ценностей и обеспечения безопасности, сообщает RT.
В опубликованном миссией США при НАТО гранте говорится, что новые поколения особенно обеспокоены все более усложняющейся обстановкой в мире. Американская сторона считает, что для укрепления уникальных трансатлантических связей и дальнейшего обеспечения защиты при помощи эффективной обороны ключевое значение имеет то, как они понимают работу действующих механизмов НАТО.
"Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО приглашает подать проекты с целью информирования молодежи о важности НАТО для обеспечения безопасности, мира и стабильности и продвижения демократических ценностей", – говорится в документе.
В рамках поставленных задач могут быть созданы методические пособия, короткие видеоролики, а также планируется разработка цифрового контента и подготовка дебатов.
Максимальный размер одного гранта – 100 тысяч долларов, их общее количество – два.
Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек высказал мнение, что блок НАТО ведет двойную игру в отношении России. Он отметил, что в Альянсе одновременно говорят о желании диалога с РФ и наращивают вблизи российских границ свой военный потенциал.
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