Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что позволил Google развивать операционную систему Android, и это стало его главной ошибкой. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Как пояснил Гейтс на встрече с инвесторами, "по какой-то причине" он "не добился того, чтобы Microsoft стала тем, чем является Android". По мнению основателя компании, если бы мобильную операционную систему развивала Microsoft, она бы одержала верх над конкурентами естественным путем.
"На рынке есть место лишь для одной операционной системы не от Apple, и знаете, чего это стоит?" – обратился к собравшимся Билл Гейтс. Он уточнил, что речь идет о 400 миллиардах долларов, которые "просто переместились бы от компании G (Google) к компании M (Microsoft)".
В 2005 году операционную систему Android приобрела у одноименной компании корпорация Google за 50 миллионов долларов. Сейчас конкурентом Android на мировом рынке выступает лишь iOS от Apple.
Ранее сообщалось, что Microsoft прекратит поддержку Windows 7. Операционная система перестанет обновляться с 14 января 2020 года. Компания планирует перенаправить инвестиции на развитие новых технологий.
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