Австралийский хор спел советскую песню военных лет

Австралийский мужской хор Dustyesky спел советскую песню во время режима самоизоляции, передает RT.
Коллективом была исполнена композиция "На поле танки грохотали". Эта песня была сложена в начале Великой Отечественной войны и впервые прозвучала на большом экране в 1946 году в фильме "Большая жизнь". Считается, что композиция является переделкой песни "Молодой коногон", которую исполняли шахтеры в 19 веке.
Один из основателей коллектива Эндрю Свейн рассказал, что целью исполнения этой песни стало стремление вызвать у людей чувство любви и радости через песни, "полные боли и отчаяния".
Участники хора выучили текст песни на слух, а смысл слов выясняли из переводов.
Ранее известная британская группа The Rolling Stones выпустила клип о коронавирусе и карантине на песню Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
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