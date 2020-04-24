Австралийский хор спел советскую песню военных лет

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Австралийский мужской хор Dustyesky спел советскую песню во время режима самоизоляции, передает RT

Коллективом была исполнена композиция "На поле танки грохотали". Эта песня была сложена в начале Великой Отечественной войны и впервые прозвучала на большом экране в 1946 году в фильме "Большая жизнь". Считается, что композиция является переделкой песни "Молодой коногон", которую исполняли шахтеры в 19 веке.

Один из основателей коллектива Эндрю Свейн рассказал, что целью исполнения этой песни стало стремление вызвать у людей чувство любви и радости через песни, "полные боли и отчаяния".

Участники хора выучили текст песни на слух, а смысл слов выясняли из переводов.

Ранее известная британская группа The Rolling Stones выпустила клип о коронавирусе и карантине на песню Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").