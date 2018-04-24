24 апреля 2018, 15:53В мире
Почти 40 человек пострадали при землетрясении в Турции
Фото: ТАСС/Zuma/Altan Gocher
В результате землетрясения на юге Турции пострадали 39 человек, сообщил министр здравоохранения страны Ахмет Демирджан. Стихийное бедствие разразилось в провинции Адыяман.
Госпитализировали 35 раненых, среди которых нет тяжелых пациентов, сообщает "Газета.ру".
Ранее стало известно, что магнитуда землетрясения в Турции составила 5,1 балла. Его эпицентр расположился в 192 километрах от Измира. Очаг землетрясения залегал на шестикилометровой глубине.
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