Вице-президент Аргентины Фернандес де Киршнер привилась вакциной "Спутник V"

Фото: twitter.com/cfkargentina

Вице-президент Аргентины и экс-глава государства Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Мы в больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся "Спутником V", – написала Фернандес де Киршнер.

По ее словам, таким образом она заботится не только о себе, но и об окружающих.

Ранее РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе. В фонде уточнили, что Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи заявки 22 января. Процесс постепенной экспертизы должен стартовать в феврале.

До этого РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.