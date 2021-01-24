Правительство Израиля закроет аэропорт имени Бен-Гуриона

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Правительство Израиля приняло решение ограничить работу международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную радиостанцию "Кан".

По официальной информации, авиагавань закроют в ночь с 25 на 26 января. Данная мера рассматривается как способ "предотвращения завоза новых мутаций коронавируса и распространения потенциального израильского штамма, невосприимчивого к существующим вакцинам".

По словам премьер-министра Биньямин Нетаньяху, в сложившейся ситуации речь идет о "герметичном" закрытии государства в целом.

Аэропорт имени Бен-Гуриона не будет работать по меньшей мере неделю.

Новые антикоронавирусные ограничения ввели в Израиле в начале января. Власти страны тогда объяснили такие меры риском роста случаев COVID-19. Нетаньяху подчеркнул, что уже имеющийся рост госпитализаций связан с распространением нового "британского" штамма коронавируса.

