Швеция обвинила ВКС России в нарушении воздушного пространства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Стокгольме обвинили Воздушно-космические силы России в нарушении воздушного пространства Швеции, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу, 19 января. Отмечается, что российский Ил-20 произвел полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей Су-27 Flanker. К югу от Карлсхамна в Блекинге самолеты РФ зашли на короткое время на шведскую территорию без разрешения. Об этом Вооруженные силы Швеции доложили своему правительству.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил, в свою очередь, что 24 января дежурный истребитель Су-27 подняли на перехват шведского самолета-разведчика "Гольфстрим", который обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря у границ России.